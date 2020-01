Bologna, dubbio a centrocampo: chi al fianco di Poli?

Domenica pomeriggio arriva al Dall’Ara l’Hellas Verona, la vera sorpresa del campionato. All’andata era finita 1-1 al Bentegodi, ma in 4 mesi e mezzo sono cambiate tantissime cose. Tanto per dirne una, la formazione del Bologna: Medel infatti non era ancora arrivato dal mercato, e Mihajlovic aveva scelto di affiancare a Poli il giovane Kingsley – oggi in prestito alla Cremonese. Questo è proprio lo stesso grande dubbio che attanaglierà il tecnico serbo fino a domenica mattina, quando comunicherà la formazione titolare alla sua squadra.

Il “Pitbull” è infatti infortunato, e l’unico titolare inamovibile sembra essere proprio Poli in questo momento. Mihajlovic ha probabilmente 4 opzioni per scegliere il compagno di reparto ideale del numero 16. La prima è quella di riconfermare Schouten, che garantisce ordine e geometria ma non ha entusiasmato a Torino; la seconda prevede l’esperienza e la personalità di capitan Dzemaili, che però fisicamente potrebbe patire l’urto degli scaligeri; la terza risponde al nome del giovane Svanberg, fresco e dinamico in entrambe le fasi; la quarta invece è la più bella suggestione, vale a dire l’ultimo arrivato Nico Dominguez. I tifosi non aspettano altro che vedere il talento argentino prendere in mano le redini del gioco al centro del campo, ma forse domenica è ancora un po’ troppo presto. Ultima parola, ovviamente, a Sinisa.