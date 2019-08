Rinviata ufficialmente l’amichevole con la Primavera a Sestola

Dopo i due giorni di riposo, il Bologna è tornato in campo ad allenarsi nella giornata di ieri. Oggi i rossoblu riprendono dunque con la consueta doppia seduta a Casteldebole, la prima alle 10 e la seconda alle 18. Allenamento sicuramente intenso, visto che – contrariamente a quanto era stato programmato – domani non andrà in scena l’amichevole a Sestola con la Primavera: la gara è stata rinviata alla prossima settimana, presumibilmente al 14 o 15 agosto. Troppo vicino il match di sabato sera contro il Villarreal a San Marino.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi la preparazione della squadra continuerà con due allenamenti a Casteldebole, alle 10 e alle 18. L’amichevole con la Primavera originariamente prevista per domani a Sestola, invece, è rinviata alla settimana prossima, in giorno ancora da definire”.