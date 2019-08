Bologna, doppio allenamento a Neustift

Il Bologna c’è, e non si ferma. Dopo la vittoria con lo Schalke 04, i rossoblu si preparano alla terza amichevole in Austria, stavolta contro l’Augsburg. I felsinei sono scesi in campo oggi con una doppia seduta a Neustift, prima alla mattina e poi anche al pomeriggio. Allenamenti comunque leggeri per i ragazzi, che sabato affronteranno i tedeschi. Nessuna novità dall’infermeria.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Continua a Neustift in una bella giornata di sole la preparazione della squadra all’amichevole di Augsburg: doppia seduta oggi, con esercitazioni tecnico-tattiche al mattino, lavoro atletico al pomeriggio e in chiusura partitelle di calcio-tennis sul campo e di beach volley sulla sabbia”.