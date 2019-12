Bologna, doppia seduta tra campo e palestra

Non si fermano i lavori in casa rossoblu in vista della sfida del Dall’Ara di domenica contro l’Atalanta. I giocatori hanno svolto una doppia seduta agli ordini di mister Mihajlovic. I giocatori hanno lavorato in campo con esercitazioni tecniche e partitelle a metà campo con la Primavera, oltre ad aver seguito del lavoro in palestra. Differenziato per Roberto Soriano, terapie invece per Ladislav Krejci e Mitchell Dijks. A riportarlo è il club rossoblu sul proprio sito ufficiale.