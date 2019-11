Bologna, dopo la sosta Mihajlovic ritrova 5 giocatori

Alla seconda pausa per le nazionali, il Bologna è fermo al 15^ posto in classifica. La situazione è piuttosto complicata per i rossoblu, che in 12 giornate hanno totalizzato altrettanti punti. Dopo 3 sconfitte consecutive, il Bologna avrà ora tempo per riposare e soprattutto riordinare le idee. Domenica 24 novembre i felsinei torneranno in campo al Dall’Ara contro il Parma, e per l’occasione Mihajlovic spera di recuperare qualche giocatore. Non ci saranno i due squalificati Bani e Danilo, ma il Bologna potrebbe riavere in rosa ben 5 ragazzi, tra cui qualcuno fermo ai box da settimane.

Innanzitutto i due terzini, Dijks e Tomiyasu, che non vedono il campo da circa un mese e mezzo: l’olandese è alle prese con una brutta distorsione alla caviglia, mentre il giapponese non vuole forzare il rientro visto l’infortunio muscolare al bicipite femorale. In infermeria da settimane anche Destro, che continua ad aver fastidio al ginocchio. A loro si sono aggiunti dopo l’Inter anche Soriano e Santander: il primo ha rimediato una contusione, mentre il secondo sta cercando di risolvere un problema al polpaccio. Possibile che Mihajlovic recuperi tutti dopo la sosta.