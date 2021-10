Bologna – Dopo la sosta la campagna abbonamenti

Pronta a partire la campagna abbonamenti

Il Bologna ha deciso, dopo i confronti con Centro Bologna Clubs e associazioni: riapre la campagna abbonamenti. I dettagli verranno svelati a breve, ma per la prima gara casalinga dopo la sosta, il Venezia il 21 novembre, si andrà allo stadio con l'abbonamento. Il Resto del Carlino parla di tessera sottoscrivibile solo dagli ex abbonati 2019/2020, ma questo aspetto sarà chiarito dai comunicati che diramerà il club. Ipotesi di prezzi? Si potrebbe variare dai 130 ai 150 euro della Curva Bulgarelli fino ai 295 dei Distinti. In sintesi, dovrebbe rimanere all'incirca il prezzo medio di 10 euro a partita per la Bulgarelli. La campagna è allestita, dopo il Cagliari verrà tolto il velo.