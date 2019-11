Bologna, dopo la sosta infermeria vuota

Bisognerà attendere la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali per rivedere un Bologna al completo. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport infatti i lungodegenti rossoblu, si riuniranno al gruppo dopo la pausa del campionato. Mitchell Dijks manca alla squadra dalla quarta di campionato contro la Roma e ancora è alle prese con un edema osseo al secondo dito del piede destro ed è ormai prossimo al reintegro in gruppo.

Anche Mattia Destro e Takehiro Tomiyasu sembrano pronti al rientro in squadra. Entrambi out dall’ultima pausa Nazionali, prima della partita con la Juventus, torneranno in tempo per il derby contro il Parma. Una partita che dovrebbe vedere anche il ritorno di Soriano che non convocato per il match contro il Sassuolo, dovrebbe abbandonare presto l’infermeria. Per lui una contusione rimediata ieri in allenamento lo costringerà a saltare il derby a Reggio Emilia.