Bologna, donato lettino pediatrico al Maggiore

Iniziativa benefica Bologna-Bimbo Tu

Si è svolta questa mattina presso l’Ospedale Maggiore la consegna al reparto pediatrico del pronto soccorso bolognese del lettino di terapia intensiva acquistato con i fondi raccolti grazie alla campagna “Bologna tifa per i bambini” promossa dall’associazione Bimbo Tu in collaborazione con il Bologna, lo comunica il club.

Tutti i presenti indossavano una speciale coccarda e la scritta We Say No sulle mani per sensibilizzare contro quello che sta succedendo in questi giorni ai tanti bambini e civili che subiscono le conseguenze della guerra in Ucraina.