Bologna, Dominguez il recuperatore di palloni: è secondo in Serie A

Dominguez perno del Bologna

Il mediano argentino è stato utilizzato da Mihajlovic come nuovo perno davanti alla difesa in sostituzione dell'olandese, fermato prima da una squalifica e poi da un fastidio muscolare, e Dominguez ha immediatamente risposto presente, soprattutto nella fase di non possesso dove è leader in Serie A per recuperi. Con 48 in totale Dominguez è secondo in questa speciale classifica alle spalle di Palomino dell'Atalanta con 61. Un altro rossoblù è in una top ten, si tratta di Lukasz Skorupski, sesto per parate in Serie A con 14, in una classifica che vede Sirigu, protagonista ieri, in vetta con 17.