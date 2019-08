Bologna, domenica la prima sfida ufficiale

La stagione del Bologna è iniziata a Casteldebole, per poi spostarsi subito a Castelrotto. Dieci giorni intensi hanno scandito la prima parte del ritiro, macchiata ovviamente dalla notizia di Sinisa Mihajlovic. Poi i rossoblu sono rientrati all’ovile e, dopo un paio di giorni di riposo sono ripartiti per la seconda parte del programma: direzione Neustift. In Austria il Bologna ha perso prima contro il Colonia, ma poi ha sconfitto sia lo Schalke 04 che l’Augsburg. Prima di inizia a fare sul serio c’è stato tempo anche per l’amichevole con il Villarreal, che ha visto perdere i rossoblu a San Marino.

Ora però iniziano le gare ufficiali. Domenica sera i felsinei giocheranno il loro terzo turno di Coppa Italia: in trasferta, il Bologna sfiderà il Pisa alle ore 20.45. Prende dunque il via la stagione vera e propria per il Bologna. Dal prossimo weekend torna infatti il campionato: domenica 25 agosto alle ore 20.45 il Bologna sarà di scena a Verona contro l’Hellas per l’esordio stagionale. La squadra dovrà farsi trovare pronta, anche senza Sinisa.