Bologna – Domenica in campo l’Under 18

I ragazzi di Magnani affrontano l'Inter

Penultima gara di regular season: ancora 180 minuti per tentare di centrare un obiettivo molto complicato a inizio stagione, poi con lo scorrere del calendario resosi sempre più concretizzabile. 4° posto per i rossoblù, a quota 50 punti come la Spal , compagine alle spalle in virtù degli scontri diretti: per proseguire il cammino servirà confermarsi tra le prime sei, mentre la seconda posizione – con la prima già occupata matematicamente dalla Roma – permetterebbe l’accesso diretto in semifinale.

I rossoblù arrivano dalla sconfitta di lunedì, in casa del Sassuolo, per uno stop che ha fermato a 11 i risultati utili consecutivi dalla precedente sconfitta, datata 27 febbraio contro la Roma. Inoltre, quella in terra neroverde è stata la prima gara in campionato nella quale non sono state segnate reti, per una propulsione offensiva ferma a 67 gol che classifica il Bologna come il quarto miglior attacco.