Bologna, domenica il derby sarà ancora per 1000 persone

Il nuovo Dpcm ha stabilito le regole per gli ingressi negli stadi, per quanto riguarda il calcio consentita la presenza con una percentuale massima del 15% sulla capienza totale ma comunque non oltre i 1000 spettatori.

Per questo motivo per Bologna-Sassuolo, in programma domenica alle 12.30, al Dall’Ara dovrebbero entrare 1000 persone esattamente come successo per il derby con il Parma. Le biglietterie dovrebbero restare chiuse e il Bologna farà entrare in tribuna ancora sponsor, partner del club e personale medico sanitario che ha combattuto il Covid.