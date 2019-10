Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica le attività prepartita di Bologna-Sampdoria. Tra queste spicca l’apertura del fan village già dalle ore 10:00, mezz’ora prima dell’apertura dei cancelli. Il Fan Village si troverà in via Andrea Costa, accanto all’antistadio. Alle 11:30 invece inizierà il Match Day Show, con ospiti e video di Bfc TV. Il fischio di inizio è previsto per le 12:30.