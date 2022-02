Bologna – Domani torna in campo l’Under 17

Domani in campo l'Under 17

L’Under 17 di Denis Biavati domani alle 14:30 allo stadio Zanti di Sassuolo (MO), affronta i padroni di casa neroverdi, nella gara valida per la 2^ giornata di ritorno del Girone A.

Dopo aver rotto il ghiaccio nel nuovo anno solare, grazie alla vittoria casalinga per 1-0 contro la capolista Sampdoria a firma di Cesari, i rossoblù si sono portati al terzo posto a 28 punti : esattamente tre in meno rispetto a blucerchiati e Genoa, si legge sul sito ufficiale.

Nelle precedenti 13 giornate, i ragazzi di mister Biavati hanno raccolto 8 vittorie , 4 pareggi e una sconfitta , qualificandosi come sesto miglior attacco (25 gol) e seconda miglior difesa (15). Inoltre, tra le proprie mura amiche contano sette vittorie in altrettante gare.

I neroverdi, invece, si presentano alla sfida come la nona forza del campionato, a 15 punti e reduci dal turno di riposo, anticipato dal pareggio per 1-1 in casa contro la Sampdoria.