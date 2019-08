Bologna, domani si riprende a Casteldebole

Dopo la vittoria con l’Augsburg in Germania, il Bologna è rientrato in Italia nella giornata di sabato. Lo staff tecnico ha concesso due giorni di riposo ai ragazzi, domenica e lunedì. Da domani si riprenderanno i lavori. I rossoblu scenderanno in campo domani a Casteldebole per iniziare a preparare l’amichevole di sabato contro il Villarreal. La seduta – a porte aperte – inizierà alle 17.30.

Il comunicato ufficiale del Bologna

