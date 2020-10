Bologna, domani le seconde linee

E’ attesa una rivoluzione domani, ore 15 in Coppa Italia con la Reggina, per l’undici titolare del Bologna.

Spazio alle seconde linee viste molto poco fino a qui. Potrebbero esserci chance per Vignato, sarebbe la prima da titolare con il Bologna, Santander, in mediana Dominguez e Baldursson, mentre in difesa potrebbe toccare a Calabresi, Mbaye e Denswil. Buone notizie invece dall’infermeria, dopo la lesione muscolare ha ripreso a correre Gary Medel che dunque si affaccia verso il recupero con qualche giorno di anticipo rispetto ai quasi due mesi preventivati.