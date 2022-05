Bologna – Domani la Primavera a Pescara

Domani si chiude la stagione per i ragazzi di Vigiani

Alle ore 15, presso il “Delfino Training Center” di Città Sant’Angelo, la squadra di Luca Vigiani aprirà l’ultima giornata per migliorare l’attuale bottino di 45 punti, che consente ai rossoblù di attestarsi a centro classifica in coabitazione con il Sassuolo. Raggiungere la Fiorentina – settima a 51 – sarà ovviamente impossibile, ma finire davanti ai neroverdi e non perdere posizioni rispetto alle squadre che seguono sarebbe il giusto premio per un gruppo che ha disputato un grandissimo girone di ritorno, guadagnandosi un finale di stagione in piena tranquillità.