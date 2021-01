Bologna – Domani inizia il mercato, Sansone rimane?

Mercato al via

Domani, lunedì 4 gennaio, comincerà ufficialmente il mercato invernale, sebbene molti club, tra cui anche il Bologna, abbiano già iniziato a muoversi sotto traccia.

Tanti nomi usciti per due reparti: la difesa e l’attacco. Bigon e Sabatini vogliono regalare le due pedine che Mihajlovic chiede da tempo, un difensore centrale e una punta, anche se il tecnico ha già fatto sapere di non accettare prestiti secchi poichè non è sua intenzione lavorare su un giocatore di un’altra squadra. La dirigenza avrà tempo fino al 1 febbraio per accontentare le richieste del mister.