Il Bologna apre la settimana pensando già alla gara di domenica pomeriggio a Brescia. Dopo i due giorni di riposo, i rossoblu torneranno in campo domani pomeriggio. Inizio della seduta a Casteldebole previsto per le ore 15: per l’occasione, i cancelli saranno aperti al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Gli allenamenti dei rossoblù verso la ripresa del campionato ricominceranno domani, con una seduta a porte aperte alle 15 al centro tecnico Niccolò Galli”.