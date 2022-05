Bologna – Domani alle 11 la Primavera a Verona

Domani scendono in campo i ragazzi di Vigiani

Penultimo turno di campionato per la Primavera allenata da mister Luca Vigiani, che domani alle 11 sarà di scena presso l’Antistadio di Verona per la sfida contro l’Hellas di Nicola Corrent. I rossoblù, già con la certezza matematica della salvezza dopo un girone di ritorno eccezionale, puntano a migliorare gli attuali 45 punti in classifica per chiudere in bellezza l’annata; il Verona, di contro, con i suoi 40 punti deve ancora lottare per non finire nella posizione playout.