Bologna, rientrati i nazionali

In attesa di scoprire il verdetto sull’agibilità del Rigamonti di Brescia, il Bologna continua ad allenarsi in vista del match in programma per domenica. Nella seduta di allenamento odierna, come riportato dal sito ufficiale del BFC, i rossoblu sono tutti rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionali. Oggi seduta atletica, tattica e infine partitella, terapie invece per Danilo, alle prese con il proprio infortunio.

Anche domani i rossoblu avranno una seduta unica di allenamento, che avrà luogo nel pomeriggio a porte chiuse, proprio come successo oggi. A riportarlo è il sito ufficiale del Bologna.