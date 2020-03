Bologna, Dijks in gruppo

Sono ricominciati gli allenamenti in casa Bologna, in previsione del match contro la Juventus al Dall’Ara. I ragassi di Mihajlovic hanno seguito un lavoro atletico e poi tecnico-tattico con l’aggiunta di numerosi elementi della Primavera di Troise.

È rientrato definitivamente in gruppo Mitchell Dijks che ha seguito per intero l’allenamento insieme ai compagni. Lavoro ancora differenziato invece per Ladislav Krejci, mentre ha svolto terapie Mattias Svanberg. A riportarlo è il sito ufficiale rossoblu.