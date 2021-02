Bologna – Dijks e Tomiyasu in dubbio, chance per Mbaye?

Ieri sia Dijks che Tomiyasu hanno svolto entrambi una seduta a parte, complici le loro condizioni non ottimali. Oltre all’affaticamento del terzino olandese, che aveva saltato anche la partita di Reggio Emilia, si è aggiunto anche quello del difensore giapponese, vero e proprio stakanovista della Serie A avendo giocato tutti i 2198 minuti a disposizione in campionato.

Mihajlovic ha dunque mischiato le carte in allenamento, tenendo aperte possibili soluzioni visto il possibile forfait dei due giocatori e la contemporanea squalifica di Hickey. Sinisa ha testato Mbaye sull’out di sinistra e ha alternato le coppie di centrali: prima quella più collaudata (e titolare) Danilo-Soumaoro e l’altra composta dal francese e Antov. Tomiyasu è però il vero nodo da sciogliere se Dijks non dovesse farcela: se starà bene, il giapponese giocherà a sinistra. Non è da escludere però un ballotaggio con Mbaye, che però non gioca dalla partita shock con la Roma. Anche lo stesso Antov può essere un ipotesi, più defilata, nel caso Sinisa voglia dare riposo a Danilo, che peraltro è ancora in diffida.

Fonte-Gazzetta