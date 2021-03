Bologna – Dijks e Tomiyasu ci saranno contro la Samp

L’emergenza rientra in casa rossoblù: gli infortunati Dijks, Tomiyasu e Hickey sembrano ormai prossimi al rientro. I tre giocatori hanno recuperato e Sinisa Mihajlovic potrebbe già averli a disposizione contro la Sampdoria, salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Rientri importanti per il tecnico serbo, che potrà contare nuovamente sui suoi terzini titolari, dopo che nelle ultime partite si era dovuto arrangiare con De Silvestri e Mbaye sulle fasce, ottenendo risultati alterni. Tomiyasu, reduce da una lesione al soleo sinistro, ha ricevuto il via libera dallo staff medico mentre Dijks ha dato il proprio benestare, poichè nel suo caso si trattava solamente di dolore. Domenica contro la squadra di Ranieri, Mihajlovic avrà l’imbarazzo della scelta: oltre al recupero dei tre giocatori rimasti fermi ai box, ci sarà anche Schouten, di rientro dalla squalifica, e un Medel con più minuti nelle gambe, avendo assaggiato lo spezzone finale di gara contro il Napoli. In infermeria rimangono dunque solo i lungodegenti Santander e Faragò.

Fonte-Carlino