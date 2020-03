Seduta mattutina in quel di Casteldebole per i ragazzi di Mihajlovic. In attesa di conoscere con certezza il proprio futuro, il Bologna ha lavorato svolgendo lavoro atletico, seguito da una seduta tattica e partitella a campo intero.

Ancora in parte col gruppo e in parte differenziato per Mitchell Dijks. Semplice differenziato invece per Ladislav Krejci, mentre sono continuate le terapie per Mattias Svanberg. A riportarlo è il sito ufficiale rossoblu.