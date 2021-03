Bologna – Dieci nazionali vanno, aspettando l’Inter

Tempo di partenze a Casteldebole dopo la vittoria di Crotone. Ora infatti in campionato ci sarà la sosta, con i conseguenti impegni delle nazionali in giro per il mondo.

In totale sono 10 i rossoblù che risponderanno alla chiamata delle proprie selezioni: Skorupski(Polonia), Breza(Canada under 23), Tomiyasu(Giappone), Antov(Bulgaria), Svanberg(Svezia), Medel(Cile), Baldursson(Islanda under 21), Soriano(Italia), Skov Olsen(Danimarca) e Barrow(Gambia). Sei di questi dieci erano titolari allo Scida. Sinisa Mihajlovic non avrà dunque metà squadra alla ripresa degli allenamenti domani, facendo gli scongiuri affinchè non capiti nulla, tra covid e infortuni, ai nazionali impegnati in viaggi e trasferte in giro per il mondo. La preoccupazione del tecnico serbo è legittima, in un momento in cui le incertezze sono all’ordine del giorno. Un occhio di riguardo verrà dato anche ai nazionali dell’Inter, le cui convocazioni fin qui sono state bloccate per il focolaio interno esploso in casa nerazzurra nei giorni scorsi, ma che in caso di negatività ai tamponi verrebbero reclamati dalle federazioni.

Fonte-Carlino