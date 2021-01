Bologna di rigore, Orsolini firma la vittoria sul Verona 1-0

Dopo quasi due mesi il Bologna torna alla vittoria e concede un minimo di respiro alla propria classifica. I rossoblù hanno sconfitto il Verona di rigore per uno a zero grazie a Riccardo Orsolini salendo così a 20 punti in classifica dopo 18 giornate, nel secondo tempo Skorupski salva il risultato su Kalinic. Ora la Juventus, con il Bologna che è riuscito a mantenere indenni anche i diffidati.

