Bologna, Destro verso l’addio al Genoa: non verrà riscattato

L’avventura di Mattia Destro al Genoa sta probabilmente per concludersi.

L’attaccante di proprietà del Bologna non è riuscito ad incidere nella stagione del Grifone, collezionando pochissime presenze. Il giocatore classe 1991 si ritrova ora ad un bivio nella propria carriera. Il suo contratto con il Bologna è in scadenza a fine agosto e il presidente Preziosi non sembra intenzionato a riscattare il suo cartellino. Con la prospettiva di lasciare presto la Liguria, Destro si ritroverà svincolato dal primo settembre. Al momento non sembrano esserci squadre interessate a lui, anche se una punta del suo livello a parametro zero potrebbe presto attirare le attenzioni di qualche club.