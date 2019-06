Bologna, Destro verso il rinnovo

La Repubblica edizione Bologna in edicola questa mattina, fa il punto della situazione su Mattia Destro. L’attaccante sembrava destinato a lasciare il club rossoblù invece, secondo il quotidiano, l’allenatore Sinisa Mihajlovic avrebbe chiesto alla dirigenza di poter portare con sé in ritiro il numero 22 felsineo.

QUESTIONE RINNOVO – L’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno e la società vuole evitare una separazione a zero. Quindi, per poter continuare insieme, Destro e il Bologna, bisognerà trovare presto un’intesa per il rinnovo. La dirigenza avrebbe già in programma un incontro con il calciatore e il suo entourage per discutere della questione.