È continuata oggi la preparazione rossoblu in vista del derby di campionato con la Spal. I ragazzi di Mihajlovic hanno svolto una seduta tattica sui campi di Casteldebole.

Ancora terapie per Gary Medel, Mitchell Dijks e Ladislav Krejci. Chi invece è tornato a lavorare in campo è Stefano Denswil, che oggi ha svolto lavoro differenziato in campo. A riportarlo è il sito ufficiale rossoblu.