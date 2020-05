Bologna, Danilo non riesce a tornare: volo cancellato

Niente da fare nemmeno stavolta.

Danilo Larangeira non riesce a rientrare in Italia dal Brasile dove ha osservato assieme alla famiglia il periodo di lockdown. Cancellato il volo dal Brasile, rientro rimandato. Il Bologna sta cercando in tutti i modi di organizzare il ritorno, ma le difficoltà sono oggettive, come per esempio gli scali che potrebbero costare a Danilo 14 giorni di quarantena fuori dall’Italia. Periodo che comunque dovrà osservare appena rientrato nel bel paese, cosa che stanno facendo in questi giorni Ladislav Krejci e Mitchell Dijks da poco rientrati in Italia. L’esterno olandese sta sfruttando il suo giardino per fare attività, mentre il ceco sta utilizzando la cyclette.

Fonte: Cor Sport