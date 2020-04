Bologna – Danilo e i pochi voli per rientrare, il viaggio rischia di diventare Odissea

Il problema dei calciatori ora all’estero dalle rispettive famiglie inizia a farsi consistente.

In casa Bologna oltreoceano c’è il difensore Danilo Larangeira, che si è ricongiunto con la famiglia in questo periodo di emergenza. Il brasiliano ora vorrebbe rientrare in Italia per il possibile via agli allenamenti dal 4 maggio, ma dovrà farlo con anticipo considerando che una volta tornato dovrà sottoporsi a due settimane di quarantena. Il tempo stringe. Danilo ha in programma di rientrare il 20, ma non è detto che ce la faccia considerando i pochi voli ora in essere tra un continente e l’altro, e tutti con i massimi crismi di sicurezza. Per quanto riguarda il rinnovo, il suo procuratore e il Bologna avevano già avviato i contatti per un rinnovo, probabilmente di due anni. La trattativa è solo in standby per il virus.

Fonte: Corriere dello Sport Stadioo.