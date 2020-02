Bologna, da settembre mai con la formazione titolare

E’ stata una annata tribolata, prima con la malattia di Sinisa e poi con la sua assenza forzata, ma anche per via dei tanti infortuni.

Di fatto, da Brescia in avanti il Bologna non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione, anzi. Prima l’infortunio muscolare di Danilo alla terza, poi l’eterno problema di Dijks nato alla quinta, passando per gli stop muscolari in nazionale di Tomiyasu e Medel dall’ottava a cui si è aggiunto il primo di Sansone (con ricaduta contro il Brescia). Non è finita, nel corso della stagione ci sono stati anche due stop per Soriano, il primo per una botta al ginocchio alla dodicesima, il secondo per una botta alla coscia. Problemi anche davanti, prima con lo stop di Destro e poi con quello di Santander. La speranza è che da marzo in avanti Mihajlovic possa avere più o meno tutti a disposizione.