Bologna, da oggi via ai tamponi

In vista della possibile ripresa degli allenamenti collettivi il 18 maggio, le squadre di Serie A si stanno attrezzando per controllare i calciatori tramite tamponi e test sierologici per certificare la negatività del gruppo squadra che eventualmente sarà isolato in caso di ripartenza dell’attività.

Secondo il Resto del Carlino, anche il Bologna farà partire i test. Da oggi i calciatori e staff saranno sottoposti a sierologico e tamponi, in un Niccolò Galli che sarà un po’ laboratorio e un po’ campo di allenamento. Nel frattempo, fino al 18 maggio e in attesa di una decisione del Governo, il Bologna continuerà a lavorare con corsette individuali in campo.