Bologna, Criscitiello apprezza l’annata: voto 6.5

L'opinione di Michele Criscitiello

'Ha onorato sempre il campionato, ha onorato Sinisa e anche se non hanno vinto una Coppa o strappato una qualificazione europea hanno dimostrato, a Bologna, di non essere italiani - le parole di Criscitiello - Grande campionato e grandi prove d’orgoglio. Hanno cucito sul petto rossonero il tricolore. Sartori arriva per dare nuove e importanti ambizioni al club'.