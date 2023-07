Bologna, crescita dell’affluenza: in un anno 160mila spettatori in più

Record di punti con 54, tutte le big fermate nel girone di ritorno, molto spesso in casa, e un gioco divertente e coinvolgente: in una sola stagione la squadra rossoblù ha collezionato un totale di 160mila spettatori in più, passando dai 281.002 della stagione 2021/2022 ai 423mila dello scorso campionato. Di fatto, si è passati da una media di 14.790 di due anni fa ad una di 22.314 del campionato 2022/2023. Per il Bologna nona affluenza totale in Serie A dietro a Lecce con 468mila, Fiorentina 611mila, Juventus 715mila, Lazio 848mila, Napoli 879mila, Roma 1 milione e 178 mila, Milan 1 milione e 365 mila e prima l'Inter con 1 milione 379 mila.