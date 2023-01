Bologna, CRER e ANED in ricordo di Arpad Weisz

Uniti per non dimenticare. Questa mattina, presso lo Stadio Renato Dall’Ara, si è svolta la bella iniziativa in memoria di Arpad Weisz organizzata dal CRER, dalla LND, dal Bologna FC 1909 e da ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati), assieme a Figurine Forever, per ricordare l’ex allenatore rossoblù ucciso per mano nazista. Presenti i ragazzi della Rappresentativa Regionale Under 17 e della formazione Under 16 felsinea, che nel pomeriggio si sono sfidate in amichevole presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.