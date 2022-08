Bologna-Cosenza, un solo precedente in Coppa Italia

L'ultimo e unico precedente tra le due squadre in questa competizione risale al 31 agosto del 1983: allora furono i calabresi a vincere con il punteggio di 1-0, con la sfida che si giocò in casa del Cosenza. Non ci sono precedenti tra le due squadre in Coppa Italia disputati al Dall'Ara, mentre ci sono per quello che riguarda il campionato: l'ultimo è di 26 anni fa, quando sul terreno di gioco bolognese trionfarono i padroni di casa con il punteggio di 3-2.