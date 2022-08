Bologna-Cosenza, 3.000 biglietti venduti

Prosegue la vendita dei tagliandi per la prima uscita ufficiale della stagione rossoblù, che avverrà lunedì contro il Cosenza

Per la sfida di Coppa Italia in programma lunedì 8 agosto alle 21.15 contro il Cosenza sono stati già venduti 3.000 biglietti. Ad annunciarlo è il sito ufficiale del Bologna, che ricorda che per la partita sono aperti i settori Curva Bulgarelli e Tribuna. Le casse dello stadio rimarranno chiuse, mentre il giorno della partita sarà possibile acquistare online e presso i punti vendita fino al termine della gara.