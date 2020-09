Bologna, contro il Parma i primi dubbi di formazione

La prima partita di campionato ha detto che il Bologna continua a prendere gol e che forse la mediana fatica, in alcune circostanze, a fare filtro. A questo andrà aggiunta la squalifica di Mitchell Dijks, espulso ieri, e le condizioni di Gary Medel da valutare dopo l’infortunio muscolare. Tra le scelte di difesa e centrocampo andranno valutate.

L’opzione Takehiro Tomiyasu centrale ha convinto e anche con il Parma lunedì sera sarà riconfermato, al suo fianco Danilo o Bani. Primo dubbio a sinistra, non ci sarà Dijks e per sostituirlo c’è la solita carta Denswil oppure quella Hickey se arriverà il transfer in settimana o Mbaye adattato. A centrocampo Dominguez ha faticato nella mediana a due e lì Mihajlovic potrebbe valutare un’altra soluzione con capitan Poli a dare maggior solidità oppure il rientro di Medel, reduce da un infortunio muscolare e da valutare in settimana, senza dimenticare la carta Svanberg, positivo a San Siro. Davanti ci si attende un riscatto da Barrow, opaco ieri sera, mentre Soriano è insostituibile sulla trequarti. E Orsolini? Ieri meglio Skov Olsen.