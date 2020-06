Bologna, continua la preparazione

Continua la preparazione per la ripresa del campionato. Il Bologna si allenerà anche oggi, sperando stavolta in un clima più favorevole. Al fianco dei giocatori ci sarà ovviamente Mihajlovic, che non vede l’ora di tornare in panchina: appuntamento fissato per il 22 giugno al Dall’Ara contro la Juventus.

Come riporta il sito ufficiale rossoblu, la squadra si allenerà oggi alle ore 17 a Casteldebole: come vuole il protocollo, ovviamente, le porte del centro sportivo saranno chiuse al pubblico.