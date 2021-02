Non ingrana definitivamente il Bologna in questa stagione. Manca ancora una volta il centesimo per fare l’euro. Il Benevento ferma i rossoblù sull’uno a uno nonostante il vantaggio al primo minuto di Sansone, ma poi i rossoblù hanno giocato male, fermati dal freddo, dal campo innevato e dall’avversario, alla fine Skorupski sbaglia una uscita e Viola fa pari. Entrambe le squadre a 24 punti.

