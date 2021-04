Bologna con pochi gol in trasferta nel 2021, ma c’è un record per Barrow

Bergamo è un vero e proprio tabù per i rossoblù, che non restano imbattuti dall'Atalanta tra andata e ritorno in campionato dal 2012/13, quando collezionarono una vittoria e un pareggio. Dal 2014 in poi, invece, l'Atalanta ha tenuto la porta inviolata nel 50% delle gare di Serie A contro il Bologna(di cui 6 clean sheet su 12 incontri), rimanendo senza reti all'attivo soltanto in un'occasione.