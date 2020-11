Bologna, con il Napoli formazione quasi obbligata

Sette infortunati, con il solo Medel vicino a tornare dopo la sosta, e ovviamente la speranza che il lavoro di prevenzione sul virus continui a dare i suoi frutti (domani altri tamponi in vista della partita di domenica).

Arriva al Dall’Ara il Napoli domenica alle 18 e per Sinisa Mihajlovic non ci sono molte valutazioni da fare sulla formazione che affronterà l’undici di Gattuso. Le scelte sono quasi obbligate, davanti a Skorupski ci saranno De Silvestri, seppur con qualche acciacco, Danilo, Tomiyasu e Hickey, a centrocampo il perno Schouten sarà coadiuvato dall’ormai inamovibile Svanberg, davanti Palacio prima punta supportato dai soliti Orsolini a destra, Soriano in mezzo e Barrow a sinistra.