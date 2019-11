Bologna con il lutto al braccio per il Civ

Questa sera il Bologna sarà di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo, gara valida per la 12^ giornata di Serie A. Il match sarà però un po’ più particolare rispetto al solito: sarà infatti il primo dell’era moderna senza Gianfranco Civolani. Il giornalista rossoblu è infatti scomparso nella notte di sabato scorso a 84 anni, e un paio di giorni fa c’è stato il funerale. Il Bologna vuole però ricordarlo a dovere: durante il derby emiliano contro i neroverdi, infatti, i ragazzi di Mihajlovic indosseranno la fascia nera al braccio in segno di lutto. Bologna dunque non dimentica il suo ‘Civ’.