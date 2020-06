Bologna, con il Cagliari out in quattro

Alla vigilia di Bologna-Cagliari Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di quattro pedine.

Federico Santander e Andreas Skov Olsen non sono nemmeno riusciti a debuttare per due infortuni muscolari negli ultimi allenamenti prima della ripresa del campionato, mentre tra Juventus e Sampdoria altri due giocatori si sono fermati. Il primo è Ibrahima Mbaye, alle prese con le terapie, mentre il secondo è Andrea Poli infortunatosi nel corso del match di Marassi. Oggi gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio, ma quasi certamente domani non sarà della partita. In mediana, secondo il Resto del Carlino, i titolari potrebbero essere Jerdy Schouten e Nicolas Dominguez.