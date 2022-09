Bologna, come sta andando Svanberg? Zero gol e Wolfsburg in zona retrocessione

Il mediano svedese, ceduto in estate al Wolfsburg per circa 10 milioni essendo in scadenza di contratto, ha guadagnato in Bundesliga un minutaggio alternato tra titolarità e panchina ma non ha ancora segnato. Prime tre di campionato da titolare, anche se alla prima è stato sostituito al 45', poi due panchine e infine di nuovo titolare contro Eintracht e Union Berlino. Alternato su diversi ruoli, oltre al mediano ha fatto il trequartista e l'attaccante esterno, Svanberg non ha ancora trovato la via del gol e in generale la squadra di Nico Kovac vive un inizio di stagione difficile con il penultimo posto in Bundesliga con 5 punti assieme a Stoccarda e Leverkusen, dietro c'è solo il Bochum con un punto.