Bologna come la Juventus? Saputo risparmierebbe 7 milioni

Nel weekend la Juventus è riuscita a raggiungere un accordo con i propri giocatori, riuscendo a tagliare il proprio monte ingaggi. Il risparmio che la società bianconera è riuscita ricavare è di circa 90 milioni di euro, per la stagione in corso. Ovviamente nel caso in cui la stagione dovesse ripartire dopo l’emergenza Coronavirus, squadra e giocatori negozierebbero eventuali compensi in base alla ripresa.

Il monte ingaggi del Bologna al momento è di poco superiore ai 20 milioni. Mister Mihajlovic percepisce lo stipendio più alto nel libro paga di Joey Saputo. I rossoblu stanno ancora attendendo l’accordo tra Lega e AIC per prendere una decisione riguardo il taglio di stipendi. Se i felsinei si dovessero adeguare alla linea dettata dalla Juventus, Tutto Mercato Web, stima un risparmio di circa 7 milioni per la squadra emiliana.