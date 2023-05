Bologna, col Sassuolo l’ultimo gol di Arna

L'attaccante austriaco sarà a disposizione stasera per il derby tra Sassuolo e Bologna, di fronte a 5mila bolognesi, anche se molto probabilmente partirà dalla panchina. Il Sassuolo, tra l'altro, è stata l'ultima vittima di Arnautovic in campionato con il gol siglato il 12 novembre in occasione del tre a zero al Dall'Ara, ultima gara prima del mondiale. Fu gol, unico su azione con Motta, ed esultanza polemica per Arna all'indirizzo della panchina e nessuno si sarebbe immaginato poi un 2023 così travagliato. Da quel gol sono passati 177 giorni e stasera il bomber torna a disposizione.