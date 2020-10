Bologna, col Cagliari servono punti pesanti

Dopo quattro sconfitte in cinque partite di campionato, il Bologna ha bisogno di muovere la classifica. Sabato arriva il Cagliari al Dall’Ara e fallire è vietato. La vittoria è pressoché d’obbligo, anche perché il calendario non aiuta.

Infatti, dopo la sfida ai sardi, per il Bologna ci sarà la difficile partita con il Napoli di Gattuso, che sta vivendo un ottimo momento di forma, e a seguire un altro delicato match con la Sampdoria, formazione che è partita molto bene in campionato avendo battuto Fiorentina, Lazio e Atalanta. Insomma, sabato sera il Bologna non può fallire di nuovo e tre punti sarebbero di importanza capitale.

Fonte – Carlino.